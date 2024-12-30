На Вануату произошло землетрясение

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксирован в акватории Кораллового моря у берегов островного государства Вануату, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По уточненным данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 08:49 по Москве в понедельник землетрясения находился в 5 км восточнее острова Эфате в составе Вануату.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 73,3 км.