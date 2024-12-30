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Ученые зафиксировали на Солнце мощные вспышки второй день подряд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Две мощных вспышки класса Х и шесть сильных вспышек класса М зафиксированы на Солнце утром в понедельник, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

"В 07:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18W50) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 5 минут. В 07:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W46) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 37 минут", - говорится в сообщении на сайте института.

Также были зарегистрированы вспышки M3.5, M1.9, M1.8, M1.5, и две вспышки уровня M1.7. Вспышка X1.5 была самой продолжительной, вспышки М1.7 продолжались по 25 и 17 минут, M3.5 - 17 минут, М1.9 и М1.8 по 16 минут, M1.5 - 15 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Солнце
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