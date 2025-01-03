На Солнце произошла мощная вспышка

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Мощная вспышка на Солнце зафиксирована в пятницу, сообщил Институт прикладной геофизики имени Фёдорова.

"3 января в 14:40 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2", - сказано в сообщении на сайте института в разделе "Предупреждение".

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х.

Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.