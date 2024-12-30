Минфин США выделяет Украине помощь в $3,4 млрд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти США передают $3,4 млрд Украине в качестве бюджетной помощи, заявила в понедельник глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"В координации с агентством США по международному развитию и с госдепартаментом мы выделяем $3,4 млрд", - сказала Йеллен, слова которой приводит Минфин США.

Она пояснила, что это - последняя выплата Киеву из средств, выделенных Конгрессом на эти цели на 2024 год.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд.