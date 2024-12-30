Байден объявил о военной помощи Украине на $2,5 млрд

Президент США Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд, сообщает в понедельник Белый дом.

"Сегодня с гордостью сообщаю о выделении помощи в сфере безопасности Украине на примерно $2,5 млрд", - говорится в пресс-релизе американской администрации.

Байден пояснил, что из этой суммы $1,25 млрд - оценка стоимости хранящихся на американских складах вооружений, которые передадут Киеву в рамках механизма PDA. А еще $1,22 млрд планируется использовать для заказа нового оружия в рамках механизма USAI.

Говоря о продолжающейся военной поддержке Украины, президент США подчеркнул, что в настоящее время Пентагон доставляет в эту страну "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники".

США при поставках военной помощи Украине используют два механизма. Первый называется PDA (Presidential Drawdown Authority) и предусматривают передачу вооружений, боеприпасов и прочих грузов непосредственно из американских арсеналов. При этом госдеп и госсекретарь, которым президент делегировал соответствующие полномочия, несут ответственность за реализацию этого механизма в координации с Пентагоном.

Второй механизм по оказанию военной помощи Украины - Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), финансируемая Минобороны США. В рамках USAI американская администрация не поставляет уже имеющееся на складах оружие, а закупает новое. Инициатива подразумевает также обучение украинских военных и консультирование, в том числе в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций.