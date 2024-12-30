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Глава МИД в переходном правительстве Сирии с первым визитом отправится в Саудовскую Аравию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани в понедельник сообщил, что в качестве первой официальной зарубежной поездки посетит Саудовскую Аравию в начале следующего года.

"Для меня честь представлять мою страну в ходе этого первого официального визита", - приводят ближневосточные СМИ слова министра.

Он отметил, что Дамаск стремится к выстраиванию "стратегических отношений с нашими братьями в саудовском королевстве во всех областях".

Министр добавил, что его визит планируется на первую неделю нового года.

Аш-Шибани занял 21 декабря пост главы МИД в составе временного правительства.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Дамаск Саудовская Аравия Сирия Асаад Хасан аш-Шибани
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