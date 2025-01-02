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Сирийские службы безопасности начали поиск в Хомсе вооруженных сторонников Асада

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Службы безопасности Сирии в четверг направили сотрудников в Хомс - третий по размерам город страны - на поиски отказавшихся сдать оружие сторонников покинувшего пост президента Башара Асада, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Вместе с личным составом в город перебросили бронеавтомобили.

В миреВ сирийской провинции Тартус начали операцию против сил сторонников АсадаЧитать подробнее

В новой сирийской администрации заявили, что развернули в Хомсе пункты, куда могут прийти бывшие солдаты и члены вооруженных формирований и сдать оружие.

За последние недели служащие новой администрации задерживали сотрудников бывших служб безопасности и разведки времен правления Асада.

8 декабря прошлого года вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Позднее там заявляли о намерении создать новые сирийские вооруженные силы.

Хроника 08 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Хомс Сирия Башар Асад
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