Сирийские службы безопасности начали поиск в Хомсе вооруженных сторонников Асада

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Службы безопасности Сирии в четверг направили сотрудников в Хомс - третий по размерам город страны - на поиски отказавшихся сдать оружие сторонников покинувшего пост президента Башара Асада, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Вместе с личным составом в город перебросили бронеавтомобили.

В новой сирийской администрации заявили, что развернули в Хомсе пункты, куда могут прийти бывшие солдаты и члены вооруженных формирований и сдать оружие.

За последние недели служащие новой администрации задерживали сотрудников бывших служб безопасности и разведки времен правления Асада.

8 декабря прошлого года вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Позднее там заявляли о намерении создать новые сирийские вооруженные силы.