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В Эстонии скончался бывший президент Арнольд Рюйтель

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Эстонии во вторник вечером скончался в возрасте 96 лет бывший президент Арнольд Рюйтель (Arnold Ruutel), сообщила пресс-служба главы государства.

Рюйтель как председатель президиума Верховного совета Эстонской ССР и как председатель Верховного совета Эстонии был одним из лидеров восстановления независимости республики.

"При его участии в оккупированной Эстонии начался переходный период, государственная власть СССР была признана незаконной и была восстановлена независимость", - пишет канцелярия главы государства.

Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, инициирование процесса социального примирения, добавили в пресс-службе.

В 2001 году Рюйтель был избран президентом Эстонии. Его полномочия закончились 9 октября 2006 года.

Рюйтель выступал за вступление Эстонии в Европейский Союз и НАТО.

Президент Алар Карис вместе с Сирье Карисом и администрацией президента выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям бывшего президента.

Эстония Арнольд Рюйтель Алар Карис
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