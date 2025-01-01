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Что случилось этой ночью: среда, 1 января

Прекращен транзит российского газа через Украину, новые выбросы мазута в Анапе, новогодний стол на акции протеста в Тбилиси

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину. Утром в среду истекли транзитные контракты с Киевом, напомнили в компании. "С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - констатировали там.

- Локальные выбросы мазута зафиксированы на пляже в Анапе. "Пятна концентрируются у берега. С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь", - заявили в мэрии.

- Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в Россию. Судно встало на якорь из-за остановки двигателя 29 декабря в районе полуострова Ханко.

- В Грузии участники акции протеста встретили Новый год перед парламентом. Сторонники оппозиции установили на проспекте Руставели в Тбилиси большой праздничный стол. Демонстранты танцевали, запускали салюты.

- Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 96-м году жизни. Рюйтель был избран в 2001 году, его полномочия закончились в 2006-м.

- Часть федеральной трассы М5 "Урал" закрыта из-за метели в Оренбургской области. Прекращено движение всех типов транспортных средств на участке с 170-го км (поселок Краснощеково) по 260-й км (поселок Новоникольск).

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