Байден обсудил с помощниками возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсуждал представленный ему помощниками план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан несколько недель назад (...) представил президенту Байдену варианты потенциального нападения США на ядерные объекты Ирана, если иранцы перейдут к созданию ядерного оружия до 20 января ", - говорится в публикации.

Отмечается, что президент и его команда обсуждали различные варианты и сценарии, но Байден во время встречи не принял решение о возможном нанесении удара.

Встреча не была вызвана новыми разведданными и не должна была закончиться конкретным решением Байдена, это было частью обсуждения реакции США на случай, если Иран до 20 января обогатит уран до 90% чистоты, сказал один из источников портала.

Другой источник сказал, что в настоящее время активные обсуждения возможных военных действий против ядерных объектов Ирана в Белом доме не ведутся.

Axios пишет, что ядерная программа Ирана значительно продвинулась за время пребывания Байдена у власти, в результате чего Иран фактически стал государством "ядерного порога".

По оценкам МАГАТЭ у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60%, чтобы произвести четыре ядерных бомбы.