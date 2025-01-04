Иран готов к переговорам с Западом по ядерной программе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иран по-прежнему готов без промедления возобновить с Западом конструктивный переговорный процесс по достижению соглашения по своей ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

"Мы по-прежнему готовы без промедления вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы. Переговоры, направленные на достижение соглашения", - заявил он в интервью центральному телевидению Китая.

По словам министра, Тегеран готов к переговорам по "той же самой, что и предыдущая формуле - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то есть укрепление доверия в отношении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций".

Министр подчеркнул, что Иран выполнил вою часть ядерной сделки, "но именно США решили выйти из нее без каких-либо причин или оправданий".

Арагчи сообщил, что с тремя европейские странами (Британия, Франция, Германия) первый раунд переговоров уже прошел, достигнута договоренность о проведении второго раунда в течение следующих двух недель.

Что касается США, то, по его мнению, новое правительство должно сформулировать свою собственную политику, и Иран "примет решение на ее основе".

Аракчи подчеркнул, что Китай и Россия были двумя эффективными участниками переговоров в прошлом, и с точки зрения Ирана они должны продолжать играть конструктивную роль в этих переговорах.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять часть условий соглашения.