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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи ОAЭ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Thuraya 4 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

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"Вывод спутника Thuraya 4 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты со спутником компании Yahsat был осуществлен в пятницу в 20:27 по времени Восточного побережья США (в субботу в 04:27 по Москве).

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

ОАЭ SpaceX Falcon 9 США
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