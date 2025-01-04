Из Грузии депортированы 25 иностранцев после участия в акциях протеста в Тбилиси

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Департамент миграции выдворил из Грузии 25 иностранных граждан, участвовавших в ноябре-декабре в акциях протеста против политики властей в Тбилиси, сообщило в субботу МВД Грузии.

По данным ведомства, в рамках процедуры депортации часть выдворенных иностранных граждан добровольно покинула Грузию, а часть была выдворена принудительным путем. Среди депортированных есть граждане РФ.

По информации МВД, в 2024 году из Грузии были депортированы 430 иностранных граждан.