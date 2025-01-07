Спикер парламента Грузии посоветовал Макрону уйти в отставку

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Высказывания в соцсетях посла Франции в Тбилиси Шераз Гасри, что президент Эммануэль Макрон считает выходом из политического кризиса в Грузии назначение новых парламентских выборов, стали предметом критики со стороны грузинских властей.

"Президент Макрон ценит смелость демонстрантов и Саломе Зурабишвили и подчеркивает, что новые выборы в Грузии могут стать решением политического кризиса", - написала в соцсетях посол Гасри.

Макрон заявил на ежегодной встрече с французскими послами, что "Россия дестабилизировала избирательные процессы в Грузии вбрасыванием бюллетеней в урны".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам во вторник эти высказывания, посоветовал Макрону следить за Украиной.

"Если Россия где-то и вмешивается в дела соседних стран, то это на Украине. Президент Франции пусть следит за Украиной, которую пожертвовали на уничтожение", - заявил Кобахидзе.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в соцсетях, что хорошим выходом из политического кризиса во Франции стали бы досрочные президентские выборы и роспуск Национальной ассамблеи.

"Не то чтобы я вмешиваюсь во внутреннюю политику Франции, но с учетом того, что 61% французов выступают за отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся политической ситуации в этой стране", - считает Папуашвили.

В Тбилиси с 28 ноября прошлого года ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов, так как, по их утверждению, выборы были тотально сфальсифицированы властями.