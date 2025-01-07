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Спикер парламента Грузии посоветовал Макрону уйти в отставку

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Высказывания в соцсетях посла Франции в Тбилиси Шераз Гасри, что президент Эммануэль Макрон считает выходом из политического кризиса в Грузии назначение новых парламентских выборов, стали предметом критики со стороны грузинских властей.

"Президент Макрон ценит смелость демонстрантов и Саломе Зурабишвили и подчеркивает, что новые выборы в Грузии могут стать решением политического кризиса", - написала в соцсетях посол Гасри.

Макрон заявил на ежегодной встрече с французскими послами, что "Россия дестабилизировала избирательные процессы в Грузии вбрасыванием бюллетеней в урны".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам во вторник эти высказывания, посоветовал Макрону следить за Украиной.

"Если Россия где-то и вмешивается в дела соседних стран, то это на Украине. Президент Франции пусть следит за Украиной, которую пожертвовали на уничтожение", - заявил Кобахидзе.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в соцсетях, что хорошим выходом из политического кризиса во Франции стали бы досрочные президентские выборы и роспуск Национальной ассамблеи.

"Не то чтобы я вмешиваюсь во внутреннюю политику Франции, но с учетом того, что 61% французов выступают за отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся политической ситуации в этой стране", - считает Папуашвили.

В Тбилиси с 28 ноября прошлого года ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов, так как, по их утверждению, выборы были тотально сфальсифицированы властями.

Ираклий Кобахидзе Шалва Папуашвили Эммануэль Макрон Франция Грузия
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