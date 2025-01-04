Аэропорт Дамаска возобновит международные рейсы 7 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января. Об этом сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на главу сирийского управления гражданской авиации Ашхада ас-Сулаиби.

"Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года", - заявил он.

Ас-Сулаиби не уточнил, рейсы каких авиакомпаний будет принимать аэропорт.

"Могу заверить арабские и другие иностранные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы работаем над тем, чтобы в полном объеме восстановить работу аэропортов в Дамаске и Алеппо", - добавил он.

В конце прошлого года аэропорт Дамаска возобновил внутренние авиарейсы.

EFE отмечает, что Qatar Airways выражала на днях готовность совершать перелеты в Дамаск. Некоторые другие авиакомпании выражают интерес к работе с аэропортом сирийской столицы, однако сначала они стремятся решить ряд вопросов, связанных с логистикой и безопасностью.