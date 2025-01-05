Представители новых властей Сирии призвали США снять санкции со страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад Шайбани в воскресенье обратился с призывом к США снять санкции со страны.

"Мы вновь обращаемся к США - снимите экономические санкции с Сирии", - приводит EFE слова Шайбани, который сейчас находится в Дохе (Катар).

Вместе с Шайбани в Катар прибыли министр обороны Мархаф Абу Касра и руководитель сирийской разведки Анас Хатаб.

Представителей новых сирийских властей принял премьер-министр и глава дипломатии Катара Мухаммед бин Абдеррахман Аль Тани. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблемы поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Ожидается, что из Дохи сирийская делегация отправится в ОАЭ, а затем в Иорданию.