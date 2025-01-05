Непогода в Великобритании привела к приостановке работы несколько аэропортов

Аэропорт Ливерпуля Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Снегопад и ледяной дождь привели в воскресенье к закрытию нескольких аэропортов в Великобритании, сообщает Sky News.

По данным телеканала, в частности приостановлена работа воздушных гаваней Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля.

Службы аэропортов проинформировали пассажиров о приостановке отправки и приема рейсов, отметив, что проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы привести взлетно-посадочные полосы в порядок.

Из-за сложных метеорологических условий осложнена ситуация на ряде автотрасс, а также на железнодорожных линиях. Кроме того, несколько населенных пунктов в Англии и Уэльсе оказались обесточенными. Национальная электроэнергетическая компания Великобритании проводит восстановительные работы.

Метеорологи отмечают, что неблагоприятная погодная ситуация продлится как минимум еще несколько дней.

Накануне CNN сообщала, что к США приближается снежный шторм, который может затронуть примерно 62 млн человек. По прогнозам метеорологов, он обрушится минимум на 12 штатов, где приведет к выпадению снега и образованию льда. При этом порывы ветра могут достигать 65 км/ч.