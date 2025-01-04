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Около 62 млн жителей США могут пострадать от снежной бури

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Приближающийся к США снежный шторм может затронуть примерно 62 млн человек, сообщает в субботу CNN.

По прогнозам метеорологов, шторм обрушится минимум на 12 штатов, где приведет к выпадению снега и образованию льда. При этом порывы ветра могут достигать 65 км/ч.

В городе Канзас-Сити в штате Миссури может выпасть более 18 см - рекордное для штата количество осадков за январь. Индианаполис, столица штата Индиана, также может поставить для себя рекорд - там ожидается свыше 29 см снега.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут вызвать в затронутых штатах отключение электричества.

Ожидается, что шторм образуется в районе Великих равнин и дойдет до Восточного побережья США.

Накануне губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин ввел режим ЧС из-за прогнозируемой непогоды.

На юге страны, в частности, в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи, возможны ливни и грозы. Также есть риск наводнений и торнадо.

Ожидается, что шторм обрушится на США позднее в субботу по местному времени и продлится до понедельника.

США Арканзас Луизиана Миссури
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