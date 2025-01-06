В Южной Корее не исключили, что Пхеньян мог испытать гиперзвуковую ракету

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, выпустила в понедельник гиперзвуковую ракету в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

"ОКНШ сообщил о том, что зафиксировал пуск ракеты средней дальности из района близ Пхеньяна, она пролетела около 1,1 тыс. км прежде, чем упасть в море", - сообщило агентство Yonhap.

"Несмотря на то, что ракета и пролетела меньше обычной дальности полета баллистической ракеты средней дальности, составляющей от 3 тыс. до 5,5 тыс. км, считается, что эта ракета сравнима с северокорейскими ракетами средней дальности, оснащенными гиперзвуковыми боеголовками, которые испытывали в январе и апреле прошлого года", - отмечает агентство.

По его данным, если подтвердится, что это была действительно гиперзвуковая ракета, то это будет самым дальним полетом северокорейской ракеты такого типа.