Поиск

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов (06:00 по Москве) из Пхеньяна.

"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, (...) обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.

Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.

Сообщается, что ракета, предположительно, уже упала.

Ракета была запущена в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз.

Запуск был произведен за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

КНДР Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 января

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

В Абхазии 6 января объявлен днем траура в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы нескольких аэропортов

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы нескольких аэропортов
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5656 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе140 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });