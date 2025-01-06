КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов (06:00 по Москве) из Пхеньяна.

"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, (...) обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.

Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.

Сообщается, что ракета, предположительно, уже упала.

Ракета была запущена в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз.

Запуск был произведен за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января.