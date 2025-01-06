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Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать правительство

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник поручил лидеру ультраправой "Партии свободы" Герберту Киклю сформировать новое правительство.

"Кикль пользуется необходимым доверием для того, чтобы изыскать действенные решения относительно того, что касается переговоров о формировании правительства, он готов взять на себя эту ответственность, поэтому я поручаю ему продолжить переговоры по формированию правительства", - приводит EFE слова главы государства.

По словам Ван дер Беллена, это решение далось ему нелегко, но он заверил, что продолжит следовать принципам и нормам австрийской конституции.

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Президент Австрии выступил с предложением сформировать правительство лидеру ультраправых после провала коалиционных переговоров между консерваторами, социал-демократами и либералами. На выборах в конце сентября "Партия свободы" заручилась поддержкой почти 29% голосов избирателей, поэтому для формирования правительства Киклю также придется вести коалиционные переговоры.

Австрия
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