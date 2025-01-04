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Канцлер Австрии решил уйти в отставку после неудачных переговоров по коалиции

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Глава австрийского правительства Карл Нехаммер после провала трехсторонних переговоров по формированию коалиционного правительства заявил, что покинет посты канцлера и председателя Австрийской народной партии (АНП), сообщают в субботу европейские СМИ.

"В ближайшие дни я уйду с должности канцлера Австрии и лидера Австрийской народной партии", - передают европейские СМИ заявление Нехаммера в соцсети X.

Ранее на этой неделе либеральная партия NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) сообщила о выходе из переговоров по формированию коалиционного правительства с Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии.

Нехаммер, в свою очередь, заявил в субботу о прекращении переговоров с социал-демократами. "Мы не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов", - пояснил он в соцсети X.

В сентябре в Австрии прошли парламентские выборы, по итогам которых Австрийская партия свободы (АПС) завоевала 29,2% голосов, впервые победив на выборах. На втором месте АНП с 26,48%, Социал-демократическая партия на третьем с 21,05%.

При этом у АПС было недостаточно мест в парламенте для самостоятельного создания правительства, а другие политические силы отказались от формирования коалиции с этой партией. Тогда АНП и социал-демократы решили воспользоваться ситуацией и провели переговоры с партией NEOS для формирования коалиционного правительства, однако не достигли цели.

Австрия Австрийская народная партия Карл Нехаммер Новая Австрия
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