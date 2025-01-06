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Трюдо заявил о намерении покинуть пост премьера Канады

Трюдо заявил о намерении покинуть пост премьера Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Канадский премьер Джастин Трюдо в понедельник заявил, что вскоре покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии Канады.

"Я собираюсь уйти в отставку с поста лидера партии и поста премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера", - заявил он во время пресс-конференции.

Трюдо также сообщил, что попросил генерал-губернатора Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта 2025 года.

Западные СМИ отмечают, что последние опросы показывали падение популярности премьера среди населения, и как минимум 20 депутатов призвали его уйти в отставку. Кроме того, Трюдо в последние месяцы подвергался резкой критике со стороны однопартийцев.

Джастин Трюдо возглавляет партию с 2013 года, пост премьера занимает с 2015 года. Его отец - Пьер Трюдо, был премьером Канады в конце 1960-х и 1970-х годах.

Канада Джастин Трюдо
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