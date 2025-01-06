Трамп после заявления Трюдо об отставке вновь предложил Канаде войти в состав США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - После того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении уйти с поста, избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил стране стать 51-м американским штатом.

"Если бы Канада объединилась с США, не было бы пошлин, налоги бы снизились, и Канаде бы не угрожали российские и китайские корабли, которые постоянно перемещаются неподалеку. Вместе мы могли бы быть великой нацией!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

По его словам, Трюдо решил уйти в отставку, так как понимал, что "США больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы держаться на плаву".

Трамп также отметил, что многие в Канаде с удовольствием бы поддержали решение стать 51-м американским штатом.

Ранее в понедельник Трюдо объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады и покинет пост премьер-министра, как только партия найдет ему замену.

Это не первый раз, когда Трамп высказывает идею о присоединении Канады к США.