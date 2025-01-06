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Хуситы утверждают, что обстреляли авианосец США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что вновь атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman ракетами и дронами.

"Ракетные силы и силы БПЛА хуситов провели совместную специальную операцию против американского авианосца USS Harry S. Truman с использованием двух крылатых ракет и четырех дронов", - сообщил в понедельник в социальной сети X представитель движения генерал Яхья Сари.

Он утверждает, что США готовили воздушную атаку против Йемена и действия хуситов позволили сорвать подготовку.

Также представитель хуситов заявил, что в понедельник днем и вечером они нанесли удары по трем объектам на территории Израиля.

Сообщений о повреждениях авианосца не поступало.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки на Израиль и американские силы в Ираке и Сирии.

Хроника 17 декабря 2023 года – 06 января 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Израиль Ирак Йемен
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