Хуситы утверждают, что нанесли удары по объектам в Израиле

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удары по израильской электростанции, а также объектам в районе Тель-Авива.

"Ракетные силы хуситов (...) провели военную операцию против электростанции израильского врага, находящейся в районе Умм-Рашраш (так хуситы называют Эйлат - ИФ)", - заявил представитель мятежников Яхья Сари во вторник в социальной сети X.

Он отметил, что электростанцию атаковали при помощи крылатой ракеты.

Также хуситы утверждают, что нанесли удары по израильским объектам в районе Тель-Авива с использованием нескольких дронов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.