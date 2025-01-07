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Турция и Катар направят на помощь Сирии две плавучие электростанции

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сирия получит от Турции и Катара два судна-электростанции с целью улучшить ситуацию с электроснабжением в стране, заявил во вторник генеральный директор сирийского ведомства по снабжению электричеством Халид Абу Дай.

"Уровень ущерба генерирующим мощностям, трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, который нанесли при прежнем режиме, очень высок. Мы желаем восстановить их для передачи электричества", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

Однако он не уточнил, когда в Сирию придут два судна-электростанции. Также он не сказал, как долго они проработают для сирийских потребителей.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в большинстве районов Сирии сейчас электричество дают на два-три часа в день. В новой сирийской администрации пообещали, что намерены в течение двух месяцев добиться увеличения подачи электричества до восьми часов в день.

В понедельник министерство финансов США сообщило, что выводит из-под санкций транзакции, необходимые для продажи или безвозмездной передачи энергоресурсов Сирии. Кроме того, Минфин разрешил транзакции с сирийским Центробанком в тех случаях, когда речь идет о частных переводах денег в Сирию.

В конце декабря газета "Хюрриет" информировала, что власти Турции поставили перед всеми министерствами задачу оказывать помощь новой администрации Сирии в нормализации обстановки в стране. Сообщалось, что турецкая сторона также проведет всесторонний анализ ситуации с энергообеспечением Сирии и займется решением проблем энергодефицита и возобновления снабжения электричеством.

Хроника 08 декабря 2024 года – 07 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Турция Катар Сирия
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