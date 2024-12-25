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Турецкие министерства будут помогать Сирии в восстановлении страны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции поставили перед всеми министерствами задачу оказывать помощь новой администрации Сирии в нормализации обстановки в стране, сообщает в среду Hürriyet.

"На недавнем заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинструктировал министров на тему участия в проектах в Сирии в областях, которыми занимаются их ведомства, заявил глава турецкого МВД Али Ерликая", - информирует газета.

В частности, МВД планирует открыть отделы в диппредставительствах Турции в Сирии, чтобы контактировать с сирийскими властями и способствовать возвращению беженцев с турецкой территории. Впоследствии, после воссоздания МВД Сирии турецкая сторона будет помогать с переписью населения, обеспечением безопасности, выдачей паспортов.

"В военной сфере министерство обороны Турции предложит новой сирийской администрации обучение и сотрудничество, особенно с проведением контртеррористических операций", - отмечает издание.

В свою очередь Минторг обеспечит беспрепятственную перевозку вещей, которые возьмут с собой возвращающиеся домой беженцы. Министерство транспорта поможет наладить работу международного аэропорта Дамаска, который с 18 декабря работает лишь на внутренние рейсы. Также в Минтрансе планируют снова соединить железнодорожные сети стран. Специалисты ведомства окажут поддержку в ремонте основных сирийских трасс, в том числе автомагистралей M4 и М5.

Кроме того, Турция хочет содействовать Дамаску в восстановлении телекоммуникационный инфраструктуры, здравоохранения, образования, сферы туризма и культуры. Турецкая сторона также проведет всесторонний анализ ситуации с энергообеспечением Сирией и займется решением проблем энергодефицита и возобновления снабжения электричеством

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 25 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия
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