ЕС осудил запуск Северной Кореей гиперзвуковой баллистической ракеты

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе осудили объявленный КНДР пуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

"ЕС осуждает запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты средней дальности, которая, по утверждениям Пхеньяна, была оснащена гиперзвуковой боеголовкой", - говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе говорится, что это "нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше усиливает напряженность на Корейском полуострове".

"Евросоюз выражает полную солидарность со своими партнерами в регионе, в частности с Республикой Корея и Японией. ЕС настоятельно призывает КНДР прекратить такие незаконные, создающие эскалацию действия и принять предложения основных сторон о диалоге. Это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

КНДР в минувший понедельник, по информации северокорейского агентства ЦТАК, испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету.

"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большей дальности", - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что "гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты (...) со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, пролетела по намеченной траектории и, достигнув максимальной высоты 99,8 км (...), точно попала в заданную цель в открытых водах на расстоянии 1,5 тыс. км".