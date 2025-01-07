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Северная Корея провела испытание новейшей гиперзвуковой ракеты

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - КНДР в минувший понедельник успешно испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большей дальности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты (...) со скоростью, в 12 раз привыкающей скорость звука, пролетела по намеченной траектории и, достигнув максимальной высоты 99,8 км (...), точно попала в заданную точку в открытых водах на расстоянии 1,5 тыс. км".

За испытанием ракеты в режиме видеосвязи наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который заявил, что "запуск нового образца стратегического вооружения - это одно из звеньев плана развития обороноспособности для повышения продолжительности и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с меняющейся обстановкой безопасности в регионе". Испытание он назвал "ответом на различные угрозы со стороны враждебных сил против безопасности нашего государства в нынешнее время".

По словам Ким Чен Ына, "гиперзвуковая ракетная система предназначена для надежного сдерживания любых противников в АТР, которые могут оказывать влияние на безопасность нашего государства".

Высший руководитель КНДР отметил, что новая ракета "способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО", но подчеркнул при этом, что испытание стало "усилием в области самообороны, а не идеей и действием наступательного характера".

Как сообщалось, накануне Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Агентство "Ренхап" обратило внимание, что пуск ракеты совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул для переговоров с южнокорейским коллегой о сдерживании угроз со стороны Севера.

КНДР Ким Чен Ын
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