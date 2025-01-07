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Новый раунд переговоров Азербайджана и Армении по делимитации границы планируется в январе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией планируется в январе, заявил в азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"В этом месяце (январе - ИФ), во всяком случае, по нашей инициативе, должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить решать этот вопрос", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Азербайджан Армения делимитация границы переговоры
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