Пашинян подтвердил встречу армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы в январе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовящейся встрече комиссий по делимитации государственной границы между двумя странами.

"Да, в январе планируется встреча", - сказал Пашинян информагентству "Арменпресс".

"Уверен, что положительный опыт делимитации в 2024 году должен развиваться в спокойной, рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу", - добавил премьер.

Накануне Алиев заявил, что по инициативе Баку в январе должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации границы.