Байден объявил режим бедствия в Калифорнии, где бушуют пожары

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния в связи с лесными пожарами, сообщил Белый дом.

"Байден объявил о масштабном бедствии в штате Калифорния и распорядился выделить федеральную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера сделает федеральное финансирование доступным пострадавшим в округе Лос-Анджелес.

Деньги будут направлены местным властям и частным некоммерческим организациям для борьбы с последствиями стихии.

Между тем, уже по меньшей мере пять человек погибли и более 1 тыс. строений уничтожены пожарами в районе Лос-Анджелеса, передает Associated Press.

Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Как передает CNN, местные власти уже сообщили, что в четверг все школы округа Лос-Анджелес будут закрыты.

Предписания об эвакуации получили, по разным данным, от 130 тыс. до 150 тыс. человек в разных районах штата.

Шеф пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули, выступая перед журналистами, заявила, что "мы не в безопасности", поскольку ветер не стих и, по прогнозу, будет дуть всю ночь.