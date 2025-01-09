Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Спецпредставитель Трампа по Украине прогнозирует скорое окончание конфликта, Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США, в Эстонии планируют запретить деятельность Московского патриархата

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что украинский конфликт будет завершен в ближайшем будущем. Он также назвал ошибкой Байдена то, что он ни разу не поговорил с Путиным после начала конфликта.

- Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США. Церемония вручения наград состоится 23 февраля.

- МВД Эстонии разрабатывает проект о прекращение деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата. Согласно планам, парламент может принять закон в апреле.

- Байден объявил режим бедствия в Калифорнии, где бушуют пожары. Такая мера сделает федеральное финансирование доступным для пострадавшим в округе Лос-Анджелес