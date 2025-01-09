Талибы сообщили о смерти в Кабуле своего бывшего австралийского заложника

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещено в России) объявило о смерти в Кабуле гражданина Австралии Тимоти Уикса, бывшего профессора Американского университета и бывшего пленника группировки.

"К сожалению, австралийский лектор Тимоти Уикс, ныне Джабраил Омар, сегодня скончался от рака. Он страдал от этого беспокойства долгое время", - говорится в сообщении пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов Абдул Матин Кани в социальных сетях.

"В прошлые годы он был захвачен моджахедами Исламского Эмирата (самоназвание правительства талибов), был освобожден из тюрьмы во время обмена пленными, затем он принял священную религию ислам по собственному желанию и сменил имя с Тимоти Уикс на Джабраил Омар", - уточняется в сообщении.

Министерство внутренних дел талибов выразило "глубокую скорбь в связи с его кончиной и соболезнования его друзьям и близким".

Тимоти Уикс и его американский коллега были похищены талибами в 2016 году у здания Американского университета в Кабуле. В ходе переговоров между США и талибами в Дохе в ноябре 2019 года их обменяли на трех ключевых членов движения "Талибан". После захвата талибами Афганистана в августе 2021 года он вернулся в Кабул и продолжил преподавательскую работу.