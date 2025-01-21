Талибы освободили двух американцев в рамках обмена заключенными

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило об освобождении двух граждан США в рамках обмена заключенными, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"Министр иностранных дел "Талибана" подтвердил обмен, заявив, что двух неназванных граждан США отпустили в обмен на Хана Мохаммада, приговоренного в 2008 году к двум срокам пожизненного заключения", - говорится в сообщении.

Во вторник утром Федеральное бюро тюрем США сообщило, что Мохаммад больше не находится в тюрьме, отмечает AP. Ранее Федеральный суд США признал его виновным в хранении наркотиков, которые провозили в США, а также в причастности к террористической деятельности.

Талибы отметили, что этот обмен заключенными является "результатом длительных и плодородных переговоров" и станет шагом к "нормализации отношений Афганистана и США".

Семья Райана Корбетта, одного из американских заключенных, подтвердила во вторник его освобождение, поблагодарив президента США Дональда Трампа и экс-президента Джо Байдена за усилия по обмену заключенными. Корбетт, заставший смену власти в Афганистане в 2021 году, находился в заключении у талибов с августа 2022 года.

Личность второго американского заключенного журналистам пока не известна. Вашингтон еще не прокомментировал обмен.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа.