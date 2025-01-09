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Байден поздравил нового президента Ливана с вступлением в должность

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг приветствовал избрание Жозефа Ауна президентом Ливана и выразил надежду на восстановление страны после конфликта между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем.

"Я поздравляю Ауна с избранием на пост президента Ливана", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Теперь президент Аун будет играть ключевую руководящую роль, поскольку Ливан и Израиль полностью соблюдают режим прекращения огня, и сотни тысяч людей возвращаются в свои дома, а Ливан восстанавливается. Я доверяю президенту Ауну. Я твердо верю, что он является подходящим лидером для этого времени", - добавил Байден.

По словам Байдена, народ Ливана выбрал "путь, ориентированный на мир, безопасность, поддержание суверенитета и восстановление, по которому он пойдет при поддержке международного сообщества". Американский лидер также пообещал поддерживать ливанцев в этих начинаниях.

Ранее в четверг депутаты парламента Ливана избрали Ауна, который ранее был командующим ВС страны, на пост президента.

Это была 13-я попытка парламента нынешнего созыва согласовать кандидатуру на пост главы государства. Срок полномочий прежнего президента Мишеля Ауна истек еще в октябре 2022 года.

По данным Associated Press, кандидатуру Жозефа Ауна поддержали США и Саудовская Аравия.

Президент в Ливане наделен широкими полномочиями. Согласно действующим в стране правилам, эту должность может занимать только христианин-маронит.

Джо Байден Израиль Ливан Саудовская Аравия Хезболла США
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