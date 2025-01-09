В ЕС приветствовали избрание президентом Ливана Джозефа Ауна

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Избрание президентом Ливана Джозефа Ауна проложит путь к возобновлению международной поддержки страны и полному возобновлению партнерства ЕС-Ливан, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Этот важный шаг знаменует собой момент надежды и обновления для ливанского народа. Мы приветствуем ливанских парламентариев за достижение широкого консенсуса, демонстрирующего ответственность", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Каллас от имени Европейского союза.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что "дух национального единства имеет решающее значение для обеспечения участия всех граждан из всех слоев общества в преодолении последствий недавних конфликтов, продвижении усилий по восстановлению и вступлению на путь политической стабилизации и социально-экономического восстановления".

В документе подтверждается "неизменная поддержка ЕС ливанского народа". В ЕС, сообщается в заявлении, ожидают скорейшего формирования "полноценного правительства, способного продвигать вперед ориентированную на реформы и дальновидную повестку".

Ранее в четверг депутаты парламента Ливана избрали Джозефа Ауна, который прежде был командующим ВС страны, на пост президента. Это была 13-я попытка парламента нынешнего созыва согласовать кандидатуру на пост главы государства. Срок полномочий прежнего президента Мишеля Ауна истек еще в октябре 2022 года.

Президент в Ливане наделен широкими полномочиями. Согласно действующим в стране правилам, эту должность может занимать только христианин-маронит.