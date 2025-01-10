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Николас Мадуро в третий раз принесет присягу на посту президента Венесуэлы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инаугурация переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро состоится в пятницу в Каракасе.

Церемония пройдет спустя пять месяцев после того, как в стране состоялись президентские выборы, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Мадуро с 51,2% голосов избирателей.

Основным конкурентом социалиста Мадуро был представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в частности, Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу, Чили также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали и в ряде западных стран, в том числе и в США.

Сам Эдмундо Гонсалес был вынужден покинуть страну, однако ранее появлялась информация о его намерении вернуться в Венесуэлу к 10 января, чтобы "принять присягу". При этом вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что если Родригес появится в стране, то его "немедленно задержат".

Еще накануне церемонии инаугурации в стране начались манифестации как сторонников, так и противников Мадуро. Меры безопасности в стране в преддверии инаугурации серьезно усилены.

Николас Мадуро был министром иностранных дел в правительстве президента Уго Чавеса (2006-2013 гг.), а также вице-президентом Венесуэлы (2012-2013 гг.). С 5 марта по 19 апреля 2013 года, после смерти Чавеса, Мадуро исполнял обязанности президента Венесуэлы. Затем он был избран президентом страны. В июле прошлого года его переизбрали на этот пост в третий раз.

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