США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти США не намерены прибегать к военным методам, если президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным, не покинет свой пост, заявила американский вице-президент Камала Харрис.

"Мы не собираемся использовать там военных США", - приводит издание The Hill ее слова.

Она отметила, что тем не менее США не признают победы Мадуро на прошедших президентских выборах, и что "народное волеизъявление нужно уважать", в связи с чем Вашингтон ранее вводил санкции против официальных лиц в Венесуэле.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

Американские власти признали Гонсалеса победителем президентских выборов. Также администрация США ввела санкции против 140 человек в Венесуэле в попытке повлиять на итоги выборов.