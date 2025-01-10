Володин прибыл в Венесуэлу для участия в инаугурации Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу.

По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации состоится 10 января в столице Венесуэлы Каракасе.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набравший 51,95% голосов избирателей.

Основным конкурентом социалиста Мадуро был представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в частности, Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу, Чили также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали и в ряде западных стран, в том числе и в США.

Сам Эдмундо Гонсалес был вынужден покинуть страну, однако ранее появлялась информация о его намерении вернуться в Венесуэлу к 10 января, чтобы "принять присягу". При этом вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что если Родригес появится в стране, то его "немедленно задержат".

Еще накануне церемонии инаугурации в стране начались манифестации как сторонников, так и противников Мадуро. Меры безопасности в стране в преддверии инаугурации серьезно усилены.

Николас Мадуро был министром иностранных дел в правительстве президента Уго Чавеса (2006-2013 гг.), а также вице-президентом Венесуэлы (2012-2013 гг.). С 5 марта по 19 апреля 2013 года, после смерти Чавеса, Мадуро исполняет обязанности президента Венесуэлы.