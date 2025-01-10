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Япония значительно расширила список объектов антироссийских санкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения.

Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний.

В частности, решением японского кабинета министров под санкции попали Российский машиностроительный научно-производственный союз, Алексинский химический завод, CMRBank, RFK Bank и Timer Bank, ряд других российских юридических лиц и организаций.

Существующий санкционные список в отношении физических лиц расширен за счет гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, гендиректора ПСВ Технологии Сергея Петрова и еще восьми лиц. Их активы в Японии в случае обнаружения подлежат заморозке.

Санкции вводятся также против 31 иностранной компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank и одного гражданина КНДР.

Япония Таиланд Ростех АЛРОСА Казахстан
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