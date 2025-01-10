В Кремле не исключили новых антироссийских санкций от администрации Байдена

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают новых антироссийских санкций со стороны США, так как уходящая администрация Джо Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследство Дональду Трампу в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы отдаем себе отчет, что администрация (Байдена - ИФ), конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. В русле этих усилий вполне возможно, конечно же, что очередная партия может быть введена", - сказал он, комментируя сообщения о планах администрации Байдена ввести новые санкции против Ррссии.

При этом Песков отказался говорить о возможной реакции России, пока о санкциях не объявлено.