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ЦИК Абхазии зарегистрировал четырех кандидатов в президенты республики

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии зарегистрировал исполняющего обязанности президента Бадру Гунбу кандидатом на пост главы республики, сообщил журналистам член Центризбиркома Аляс Брандзия.

Также, по его словам, ЦИК на заседании в пятницу принял решение о регистрации кандидатами в президенты лидера оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбы, бывшего торгового представителя Абхазии в РФ Олега Барцица и экс-председателя Контрольной палаты Роберта Аршбу.

Подписные листы инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты республики Адгура Хурхумала пока находятся на стадии проверки.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.

По мнению экспертов, основная борьба за пост главы республики развернется между и.о. президента Бадрой Гунбой и одним из лидеров оппозиции Адгуром Ардзинбой.

Абхазия
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