На выборах президента Абхазии зарубежные участки для голосования откроют в РФ и Турции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центризбирком Абхазии на выборах президента откроет два участка голосования в России и один в Турции, сообщает пресс-служба комиссии.

"По представлению руководителей дипломатических представительств, решением Центризбиркома утверждены составы участковых избирательных комиссий, образованных в Российской Федерации (Москва и Черкесск) и Турции (город Сакарья /Адапазары)", - говорится в сообщении.

По данным абхазских ученых, в Турции проживает около 500 тысяч абхазов, потомков мухаджиров, покинувших историческую родину в результате Кавказской войны в XIX веке.

Досрочные выборы президента пройдут 15 февраля.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей. Если во втором туре из-за низкой явки ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.