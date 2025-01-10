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В Таджикистане ввели мораторий на проверки бизнеса до 2027 года

Исключение составят налоговые проверки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, которым объявлен мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства, за исключением проверок налоговых органов, до 1 января 2027 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Правительству поручено во исполнение указа в месячный срок представить соответствующий нормативный правовой акт.

В комментарии к указу говорится, что документ подписан в целях государственной поддержки предпринимательской деятельности, укрепления промышленного и экспортного потенциала республики, устранения необоснованных и повторяющихся проверок и создания благоприятной атмосферы для предпринимательства и инвестиций.

Мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства объявлялся президентом ранее четыре раза: в 2008, 2011, 2018, 2022 годы.

"Объявленные моратории оказали положительное воздействие на развитие деятельности малого и среднего предпринимательства и производственного сектора, способствовали созданию благоприятной атмосферы для привлечения инвестиций и создания рабочих мест, поступления налогов в государственный бюджет и в целом на благосостояние населения", - отмечается в комментарии.

Таджикистан Эмомали Рахмон
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