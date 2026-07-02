Таджикистан хочет привлечь "Газпром-Медиа Холдинг" для популяризации своего инвестклимата

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана обсуждает с российским АО "Газпром-Медиа Холдинг" сотрудничество в сфере продвижения инвестиционных возможностей страны на международном уровне, сообщила пресс-служба госкомитета.

Председатель комитета Султон Рахимзода встретился в Душанбе с представителями ГМХ.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере продвижения инвестиционного потенциала Таджикистана, привлечения иностранных инвестиций, а также использования медийных возможностей "Газпром-Медиа Холдинга" для популяризации благоприятного инвестиционного климата страны", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла о проводимых в Таджикистане экономических реформах, возможностях для инвесторов в приоритетных секторах национальной экономики, включая сферу туризма.

Представители российской компании со своей стороны готовы реализовывать совместные информационные проекты, готовить презентационные материалы и освещать инвестиционный, экономический и туристический потенциал страны на своих медиаплощадках.

"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на более широкое продвижение инвестиционных возможностей Республики Таджикистан на международном уровне", - говорится в сообщении.

"Газпром-Медиа Холдинг" создан в 1998 году как дочерняя структура "Газпрома" для управления активами в СМИ. Медиахолдинг объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.