Поиск

Таджикистан хочет привлечь "Газпром-Медиа Холдинг" для популяризации своего инвестклимата

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана обсуждает с российским АО "Газпром-Медиа Холдинг" сотрудничество в сфере продвижения инвестиционных возможностей страны на международном уровне, сообщила пресс-служба госкомитета.

Председатель комитета Султон Рахимзода встретился в Душанбе с представителями ГМХ.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере продвижения инвестиционного потенциала Таджикистана, привлечения иностранных инвестиций, а также использования медийных возможностей "Газпром-Медиа Холдинга" для популяризации благоприятного инвестиционного климата страны", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла о проводимых в Таджикистане экономических реформах, возможностях для инвесторов в приоритетных секторах национальной экономики, включая сферу туризма.

Представители российской компании со своей стороны готовы реализовывать совместные информационные проекты, готовить презентационные материалы и освещать инвестиционный, экономический и туристический потенциал страны на своих медиаплощадках.

"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на более широкое продвижение инвестиционных возможностей Республики Таджикистан на международном уровне", - говорится в сообщении.

"Газпром-Медиа Холдинг" создан в 1998 году как дочерняя структура "Газпрома" для управления активами в СМИ. Медиахолдинг объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.

Газпром-Медиа Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

 В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

 Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов