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ЕК изучит последствия прекращения транзита российского газа через Украину

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совместная рабочая группа Еврокомиссии (ЕК) и Словакии по газоснабжению, о создании которой было объявлено накануне, займется изучением последствий прекращения украинского транзита газа из РФ, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Главная цель этой рабочей группы будет заключаться в определении финансовых последствий и в поиске общего понимания ситуации", - сообщила пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в пятницу.

По словам Итконен, рабочая группа будет заниматься технической стороной вопроса; службы ЕК уже работают над формированием этой группы. "В группу войдут высокопоставленные чиновники комиссии и Словакии", - сказала представитель ЕК.

Пресс-секретарь добавила, что первое заседание ожидается в ближайшие недели.

В ответ на вопрос, предусмотрена ли финансовая компенсация потерь Словакии от остановки транзита, Итконен сообщила, что одной из тем для обсуждения будет такая компенсация. "И мы посмотрим, чем сможет помочь Европейский союз", - заявила Итконен.

Пресс-секретарь отметила, что ЕК "поддерживает тесный контакт с Украиной на политическом и техническом уровнях".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен объявили в четверг о договоренности создать рабочую группу по вопросу поставок газа в эту страну после завершения 31 декабря 2024 года действия соглашения о газовом транзите из РФ через Украину. В заявлении сообщалось, что группа создается для "изучения и определения вариантов на основе совместной оценки ситуации, а также для выяснения того, как ЕС может помочь".

ЕК Еврокомиссия Украина Словакия РФ
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