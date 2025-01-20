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В ЕК заявили, что российский газ продолжает поступать в Европу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) идет работа над планом отказа от всех российских ископаемых энергоносителей, но газ из РФ, несмотря на усилия ЕС, продолжает поступать в Европу, и в Брюсселе хотят положить этому конец, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"План, или дорожную карту по полному отключению Европейского союза от российских ископаемых энергоносителей комиссия представит, как было предусмотрено, в течение первых 100 дней (своего мандата - ИФ). Остаётся ещё немного времени", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

По словам Итконен, в ЕС уже приняты значительные меры, "чтобы избавиться от российского ископаемого топлива", и "импорт российского газа значительно сокращен". "Мы остановили весь импорт российского угля, сократили наибольшую часть поставок российской нефти, а также две трети российского газа", - сообщила представитель ЕК.

Итконен отметила, что, "несмотря на эти значительные результаты, российский газ по-прежнему присутствует на европейском рынке, и мы бы предпочли, чтобы этого не было". "И это один из вопросов, предусмотренный в дорожной карте, которая будет презентована в ближайшие недели", - добавила она.

ЕК ЕС Еврокомиссия
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