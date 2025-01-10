США пообещали вознаграждение в $25 млн за информацию о Николасе Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в пятницу увеличил размер вознаграждения за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратника Диосдадо Кабельо, до $25 млн, сообщил Минфин США.

"Госдеп увеличивает до $25 млн вознаграждение за информацию, которая позволит арестовать или вынести приговор Мадуро, а также Диосдадо Кабельо", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Кроме того, госдепартамент вводит вознаграждение в $15 млн за информацию о министре обороны Венесуэлы Владимире Падрино Лопесе.

Также госдепартамент объявил о новых визовых ограничениях в отношении венесуэльских чиновников, кто поддерживает Мадуро, и "кто способствовал подрыву избирательного процесса в Венесуэле, несет ответственность за репрессии".

В конце ноября 2024 года США ввели санкции против 21 венесуэльского чиновника, обвинив их в проведении репрессий после президентских выборов в Венесуэле.

Согласно утверждениям Минфина США, после выборов силы безопасности Венесуэлы "произвольно арестовывали сторонников демократической оппозиции в массовом порядке, жестоко подавляли протесты и отказывали отдельным лицам в праве на мирные собрания".

Тогда же, одновременно с санкциями Минфина, госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении ряда поддерживающих Мадуро венесуэльских официальных лиц.

28 июля прошлого года в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

Американское правительство признало Гонсалеса победителем президентских выборов.